Il capo dell'antiterrorismo negli Stati Uniti si è dimesso, dichiarando di non poter sostenere la guerra in Iran e affermando che l'intervento è stato iniziato sotto pressione di Israele. La decisione è stata annunciata a Washington il 17 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La notizia ha attirato l'attenzione sul ritiro di una figura chiave nel settore della sicurezza nazionale.

Washington, 17 marzo 2026 – “Non posso sostenere la guerra in Iran ”. È il motivo che ha portato il capo del centro per l'antiterrorismo americano a dimettersi. Parole pesanti quelle diffuse da Joe Kent sul suo account X, che rischiano di travolgere Trump in un terremoto politico. “L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana ”, ha scritto Kent, un veteranto della guerra in Iraq e da sempre sostenitore del tycoon. Tuttavia, i una lettera indirizzata a Donald Trump, Kent ha denunciato la "campagna di disinformazione" orchestrata da alti funzionari israeliani e dai media che ha minato la "piattaforma America First" del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il capo dell'antiterrorismo Usa si dimette: “Non posso sostenere la guerra in Iran. Iniziata su pressione di Israele”

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