Il capo dell'antiterrorismo negli Stati Uniti si è dimesso, dichiarando di non poter sostenere la guerra in Iran, affermando che questa è iniziata sotto pressione di Israele. La decisione è stata comunicata oggi a Washington e rappresenta un momento di tensione nelle relazioni tra le due nazioni. La sua scelta ha attirato l'attenzione sui recenti sviluppi nelle politiche militari e diplomatiche della regione.

Washington, 17 marzo 2026 – “Non posso sostenere la guerra in Iran ”. È il motivo che ha portato il capo del centro per l'antiterrorismo americano a dimettersi. Parole pesanti quelle diffuse da Joe Kent sul suo account X, che rischiano di travolgere Trump in un terremoto politico. “L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana ”, ha scritto Kent, un veteranto della guerra in Iraq e da sempre sostenitore del tycoon. Tuttavia, i una lettera indirizzata a Donald Trump, Kent ha denunciato la "campagna di disinformazione" orchestrata da alti funzionari israeliani e dai media che ha minato la "piattaforma America First" del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il capo dell'antiterrorismo Usa si dimette: “Non posso sostenere la guerra in Iran. È iniziata su pressione di Israele”

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