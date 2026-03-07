L’amministrazione Trump ha annunciato una nuova strategia cibernetica che si concentra sull’offensiva e sulla cooperazione tra settore pubblico e privato. Il presidente ha firmato un documento in cui si evidenzia come il dominio digitale rappresenti un’estensione della forza degli Stati Uniti, puntando a rafforzare le capacità offensive nel settore della sicurezza informatica.

Nell’introduzione firmata dal presidente, la nuova strategia cibernetica dell’amministrazione Trump presenta il dominio digitale come un’estensione diretta della potenza americana. Gli Stati Uniti, si legge nel testo, possiedono “le capacità più potenti e sofisticate del mondo in cyberspazio” e intendono utilizzarle pienamente per proteggere interessi nazionali, economia e infrastrutture critiche. La logica è quella della deterrenza attiva: chi colpisce l’America nel dominio digitale deve aspettarsi conseguenze concrete. Washington è pronta a “dispiegare l’intero spettro delle operazioni cyber difensive e offensive del governo degli Stati Uniti”, con l’obiettivo di erodere le capacità degli avversari e aumentare il costo delle loro azioni ostili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - IA e cooperazione pubblico-privato. La nuova strategia cyber di Trump punta sull’offensiva

Gabriele Ferrieri: “La minaccia cyber alimentata dall’AI richiede un forte partenariato pubblico-privato”Rafforzare la cooperazione tra istituzioni, imprese e mondo dell’innovazione è oggi una priorità strategica per affrontare le nuove minacce digitali.

Leggi anche: Chery punta sull’Italia: nuovi marchi cinesi e rilancio Freelander, l’offensiva auto in arrivo entro il 2027.

Tutto quello che riguarda IA e cooperazione pubblico privato La....

Temi più discussi: Trump: da colomba a falco?; Ricerca e sviluppo nel vortice della guerra; Discorso di Trump e referendum sulla riforma della giustizia a ReStart; La strada più pericolosa: perché Donald Trump ha deciso di bombardare l’Iran.

Trump pubblica (e cancella) un video complottista generato dall'IADonald Trump non è nuovo a dichiarazioni sopra le righe o a post bizzarri sui social, ma quello pubblicato nella notte di sabato ha superato ogni aspettativa. Il presidente ha condiviso (e ... adnkronos.com

Come comunicare la cooperazione internazionale nell’era Trump«L’aiuto pubblico allo sviluppo ha perso il 20 gennaio scorso il primo finanziatore globale, difficilmente rimpiazzabile», scrive Maria Laura Conte, direttrice della comunicazione strategica e ... vita.it

Quello fra l’Inter Miami e Donald Trump è stato un incontro che ha scatenato molte polemiche. Javier Mascherano, l’allenatore del club, ha spiegato le dinamiche dietro a un momento che sarebbe dovuto rimanere nei limiti dello sport. Il Presidente degli USA, i - facebook.com facebook

New York. Sedici pagine degli Epstein Files, che raccontano la storia della presunta aggressione di Donald Trump a una ragazzina di 13 anni. Le ha rese pubbliche il Dipartimento di Giustizia Usa, riaffermando che si tratta comunque di accuse “senza fondam x.com