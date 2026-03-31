In Germania si sta pianificando di rimpatriare circa 800.000 siriani nei prossimi tre anni. Un accordo tra un politico tedesco e un rappresentante siriano prevede che il governo tedesco finanzierà i lavori di ricostruzione nel paese mediorientale. La proposta riguarda l’accoglienza dell’80% dei profughi che erano stati accolti in Germania dieci anni fa.

La chiamano «migrazione circolare», perché «remigrazione» pare brutto e «deportazione» si usa solo se di mezzo c’è Donald Trump. Il senso rimane quello riassunto dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz: l’80% dei siriani presente in Germania, cioè oltre un milione di persone, «dovrà tornare nella propria patria entro i prossimi tre anni». È l’accordo che il governo tedesco ha raggiunto a Berlino, dove lo stesso Merz e il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, hanno ricevuto - tra proteste e malumori - il leader di Damasco. L’uomo che, deposta la scimitarra, ha cambiato anche nome: non è più il combattente Abu Muhammad al-Jolani, bensì il politico in giacca e cravatta Ahmad Husayn al-Sharaa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Germania vuole remigrare 800.000 siriani in tre anni

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