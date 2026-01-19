Al Jolani annulla visita in Germania per il rimpatrio dei siriani

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha deciso di annullare la visita prevista in Germania questa settimana, secondo quanto comunicato da un portavoce del governo tedesco all’Afp. La cancellazione avviene nel contesto delle attuali tensioni diplomatiche e delle questioni riguardanti i rimpatri dei cittadini siriani. La notizia sottolinea le recenti evoluzioni nelle relazioni tra Siria e Germania, senza ulteriori commenti ufficiali.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha annullato la visita programmata a Berlino questa settimana. Lo ha riferito all'Afp un portavoce del governo tedesco. La visita prevista per martedì, che avrebbe dovuto concentrarsi sugli sforzi della Germania per intensificare il rimpatrio dei siriani, "è stata rinviata dalla parte siriana", ha affermato la portavoce. (AdnkronosAfp)

