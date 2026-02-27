Il governo tedesco ha annunciato l'acquisto di 6.000 droni kamikaze per un investimento di 2 miliardi di euro, con l'intenzione di raddoppiare il budget nei prossimi anni. La decisione è stata approvata dalla Commissione Bilancio del Bundestag, che ha dato il via libera all'acquisto di questi sistemi d'arma per le forze armate tedesche.

La Commissione Bilancio del Bundestag tedesco ha dato il via libera all’acquisto di droni da combattimento per le forze armate tedesche. Tuttavia, sono previste condizioni e regole severe per la spesa complessiva prevista. Il ministero della Difesa potrà acquistare, con stretti vincoli di rendicontazione, droni armati dalle start up Helsing e Stark Defence per un miliardo di euro da ciascuna. La prima commessa avrà un valore complessivo di circa 540 milioni di euro e quindi le successive dovranno essere singolarmente approvate dai controllori del bilancio. Di norma, l’importo totale del contratto si considera approvato una volta che la Commissione ha dato il suo consenso, in questo caso i commissari intendono invece esaminare attentamente anche le commesse future. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Germania comprerà 6.000 droni kamikaze per 2 miliardi di euro. Ma nei prossimi anni il budget raddoppierà

