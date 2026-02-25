Ryanair aggiunge tre nuove rotte da Rimini | dopo 7 anni tornano anche i voli della Germania

Rimini, 25 febbraio 2026 – Il ritorno dei voli della Germania. Le novità di Manchester e Catania. Sono 3 le nuove rotte che Ryanair aggiunge per quest’anno dall’ aeroporto di Rimini, alle 9 già confermate per il 2026. Nuovo volo da Colonia a Rimini: il ritorno della Germania. Dopo 7 anni tornano i voli dalla Germania, grazie al collegamento da Colonia. Per quanto riguarda l’Inghilterra, al volo di Londra si aggiunge quello da Manchester. Raddoppiano i collegamenti dalla Sicilia: da quest’anno si volerà anche da e per Catania, volo che si aggiunge a quello di Palermo. Grazie all’abolizione della tassa nuovi voli anche da Forlì e Parma. Ryanair ha implementato anche i voli di Forlì e Parma. Questo grazie all’abolizione della council tax nei piccoli aeroporti, decisa dalla Regione. Per il presidente della Regione Michele de Pascale «l’annuncio delle nuove tratte di Ryanair negli scali di Rimini, Forlì e Parma rappresenta un primo risultato importante e concreto della strategia regionale complessiva sugli aeroporti, che prevede la valorizzazione anche degli scali minori come leva di crescita sostenibile per l’intero sistema regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

