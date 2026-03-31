Un confronto tra l'artista e i social network evidenzia come uno si dedichi alla memoria, mentre gli altri preferiscano creare rumore. La riflessione nasce da un ricordo personale legato alla perdita di un ex, con una frase che sottolinea il dolore di quel momento e la diversità tra il modo di vivere il ricordo e il rumore digitale.

La prima volta in cui ho capito lo strazio specialissimo della morte d’un ex – cioè di uno con cui hai fatto la più vitale delle cose: sesso – è stata prima che morisse qualunque mio ex, era una descrizione in un romanzo, direi fosse di Francesca Marciano ma potrei confondermi tra letture di gioventù. L’ultima volta è stata domenica, quando Sabina Guzzanti ha pubblicato su Facebook una foto di quando lei e David Riondino erano una coppia. Credo fossero al ristorante, chissà quale amico li fotografava in anni in cui per farlo dovevi avere una macchina fotografica, lui faceva una smorfia buffa all’obiettivo, lei continuava a parlare con qualcuno fuori scena. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La differenza tra Riondino e i social è che uno faceva memoria, gli altri fanno rumore

Articoli correlati

Gli spot auto scorretti che fanno rumoreLa pubblicità d’auto scorretta non nasce con i social, parte molto prima nel tempo.

Leggi anche: Heated Rivalry conquista la Milano Fashion Week tra sfilate, debutti e assenze che fanno rumore

Leggi anche: Social vietati ai minori di 15 anni, dall'Australia al Regno Unito: cosa fanno gli altri Paesi