Durante la Milano Fashion Week, l’arrivo dei protagonisti di Heated Rivalry ha attirato l’attenzione, suscitando grande interesse tra sfilate e debutti. La serie HBO, che narra la storia di un amore tra due star dell’hockey omosessuali, ha fatto parlare di sé, evidenziando come eventi di cultura pop possano influenzare il panorama internazionale. Un momento di grande rilevanza che ha arricchito il contesto della settimana della moda milanese.

Milano li aspettava come si aspetta una finale di campionato. L’arrivo dei due protagonisti di Heated Rivalry, la serie HBO che racconta l’amore impossibile – e poi inevitabile – tra due stelle dell’hockey omosessuali, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Durante la Fashion Week tantissime persone volevano vederli, fotografarli, intercettare anche solo un dettaglio del loro passaggio. Non più soltanto personaggi di una serie cult, ma icone pop capaci di catalizzare moda, sport e rappresentazione queer in un unico racconto contemporaneo. La trama di Heated Rivalry. Al centro di Heated Rivalry ci sono Shane Hollander e Ilya Rozanov — interpretati da Hudson Williams e Connor Storrie — rivali sul ghiaccio fin dai primi anni di carriera, uno canadese, l’altro russo, entrambi superstar della NHL. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Heated Rivalry conquista la Milano Fashion Week tra sfilate, debutti e assenze che fanno rumore

Milano Fashion Week Uomo 2026: sfilate, debutti e grandi ritorni nel calendario di gennaio

Milano Fashion Week Uomo 2026 si svolgerà a gennaio, offrendo un’occasione per scoprire le nuove collezioni e i debutti di designer emergenti e affermati. L’evento conferma il ruolo della città come centro di riferimento per la moda maschile internazionale, con sfilate, presentazioni e ritorni di grande rilievo nel calendario di inizio anno. Un appuntamento importante per professionisti e appassionati del settore, incentrato sull’innovazione e sulla tradizione del made in Italy.

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scelgono il Made in Italy e sfilano alla Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, Connor Storrie e Hudson Williams hanno scelto di rappresentare il Made in Italy con una sfilata dedicata al loro brand Heated Rivalry. L'evento ha sottolineato l'importanza della moda italiana nel panorama internazionale, confermando l’attenzione verso qualità e design distintivi. Un momento che evidenzia come stilisti emergenti continuino a valorizzare le eccellenze del nostro paese nel mondo della moda.

