Molti Paesi stanno introducendo normative per limitare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, con l’obiettivo di proteggere la loro sicurezza online. Questi interventi legislativi riflettono un crescente impegno internazionale nel creare ambienti digitali più sicuri per i giovani, adattandosi alle sfide dei nuovi strumenti di comunicazione.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - L'esigenza di tutelare la sicurezza dei minori online è avvertita ormai ovunque, ed è in crescita il numero dei Paesi che si sono dotati o stanno mettendo a punto provvedimenti legislativi che garantiscano queste tutele. In Francia, è arrivato l'ok della Camera allo stop dei social per gli under 15. Tra i primi Paesi che si sono mossi in tal senso figura l'Australia, che ha varato alla fine del 2025 una delle misure più severe al mondo, per imporre alle piattaforme le verifiche necessarie a garantire che gli utenti abbiano almeno 16 anni e l'eliminazione degli account degli utenti minorenni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Social vietati ai minori di 15 anni, dall'Australia al Regno Unito: cosa fanno gli altri Paesi

Approfondimenti su Australi RegnoUnito

L'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, suscitando un acceso dibattito sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali.

A partire dal 10 dicembre, l’Australia diventerà il primo Paese al mondo a vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australi RegnoUnito

Argomenti discussi: Social media vietati in Francia agli under 15, verso l'ok del Parlamento. Macron: I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi; La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Macron: Il cervello dei nostri figli non è in vendita; Social media vietati ai bambini, anche il Regno Unito vuole imitare l'Australia; Francia, social vietati a minori di 15 anni: c’è il sì della Camera.

Social vietati ai minori di 15 anni, dall'Australia al Regno Unito: cosa fanno gli altri PaesiL'esigenza di tutelare la sicurezza dei minori online è avvertita ormai ovunque, ed è in crescita il numero dei Paesi che si sono dotati o stanno mettendo a punto provvedimenti legislativi che garanti ... adnkronos.com

Social vietati ai minori di 15 anni in Francia. La Camera approva. Macron: Il cervello dei nostri figli non è in venditaLa Camera bassa del Parlamento francese ha approvato il disegno di legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni. dire.it

La storia di una delle boyband più iconiche del Regno Unito Take That è ora disponibile, solo su Netflix. - facebook.com facebook

Buone notizie! La Commissione europea e il Regno Unito hanno concluso i negoziati per l’adesione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027. #erasmus #erasmusplus x.com