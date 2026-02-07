Gli spot auto scorretti che fanno rumore

Gli spot pubblicitari delle auto stanno facendo discutere sempre di più. Le pubblicità di oggi spesso scatenano polemiche o suscitano reazioni forti, tra battute fuori luogo e gesti che finiscono per infiammare il pubblico. La pubblicità si fa più provocatoria, e le critiche non si fanno attendere.

Dalla pubblicità che oggi farebbe saltare il telecomando, alle campagne moderne che scatenano polemiche per un gesto o una battuta. Ecco alcuni degli spot automobilistici più discussi tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Si parte dai casi italiani in cui ironia e doppio senso hanno fatto rumore, all’America con il Super Bowl, laboratorio di eccessi, dove centinaia di milioni di spettatori in una notte spingono i brand a osare. In fondo, la pubblicità scorretta racconta meno le auto e molto di più il tempo in cui viene trasmessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli spot auto scorretti che fanno rumore Approfondimenti su auto spot Artisti che fanno Rumore: il festival sforna talenti Eddie Brock, il cantautore romano di nome d’arte di Edoardo Iaschi, si prepara a salire sul palco di Sanremo. Frattesi Juventus, parole che fanno rumore: «Vale anche più di 40 milioni» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su auto spot Argomenti discussi: Gli spot auto scorretti che fanno rumore; Stop alla pubblicità della BYD contro la cinghia a bagno d’olio; Pubblicità, Il Giurì stoppa BYD: basta sfottere Stellantis. Da un po’ di tempo negli spot pubblicitari, tra la marca di un’auto di lusso e una di pannolini, trovano spazio richieste di donazioni a scopi umanitari. Fondazioni e associazioni chiedono denaro per nobili cause: dalla ricerca contro il cancro agli aiuti ai bambini facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.