Il giorno dopo la gara di Suzuka, Kimi Antonelli ha conquistato la pole position, la vittoria e il primato in Formula Uno. Con questa vittoria, il giovane pilota si è confermato come uno dei protagonisti della stagione. Le sue prestazioni sono state commentate positivamente anche da un ex dirigente del settore, che ha fatto paragoni con alcuni dei migliori piloti del passato.

Bologna, 31 marzo 2026 – Pole, vittoria e primato in Formula Uno. Il giorno dopo Suzuka, Kimi Antonelli, cala il poker. E’ talmente veloce che, all’aeporto ‘Marconi’ di Bologna nemmeno si vede. Eppure è tutto come due settimane prima: la vittoria in pista, il volo di ritorno via Istanbul e l’abbraccio della sua Bologna. Ad attenderlo tifosi, appassionati, curiosi e tanti cronisti. E’ scoppiata la Kimi-mania. Ma l’ordine di scuderia, della Mercedes, deve essere quello di proteggere dall’eccessiva pressione il diciannovenne che sta riscrivendo la storia della Formula Uno, dopo una stagione di apprendistato. Antonelli trionfa anche in Giappone e vola in testa al Mondiale E allora Kimi, con il suo cappellino Mercedes, viene dirottato su un’uscita secondaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli, il piccolo principe della F1. Montezemolo: “Mi ricorda i migliori”

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