Kimi Antonelli racconta la sua prima volta in F1 | Ero piccolo papà mi nascose in una pila di gomme

Kimi Antonelli ha condiviso con Fiorello a La Pennica una storia sulla sua prima esperienza in Formula 1, ricordando quando, da bambino, fu nascosto in una pila di gomme dal papà. Ha anche parlato del GP Cina, che gli ha regalato la prima vittoria in F1, offrendo così uno sguardo diretto sui momenti più significativi della sua carriera.

Kimi Antonelli parlando con Fiorello a La Pennicanza ha svelato il dietro le quinte del GP Cina, che gli ha regalato la prima vittoria in F1 e ha raccontato un gustoso aneddoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A pochi passi dal circuito di Miami, Jannik Sinner è tornato a parlare di Kimi Antonelli, lanciando anche un messaggio alla Ferrari "Quello che sta facendo Kimi è incredibile. È un bravissimo ragazzo, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro. x.com