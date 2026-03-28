Nella sessione di qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position. Dopo aver concluso la sessione in prima posizione, il pilota ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato e di voler ora concentrarsi sulla gara di domani.

Si conclude con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Sukuza, il giovane italiano ha nuovamente stupito tutti, firmando il crono di 1’28?778 e rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Si tratta della seconda partenza al palo consecutiva per il bolognese dopo quella ottenuta in Cina. Antonelli è riuscito a migliorarsi in ogni tentativo eccetto l’ultimo a causa di un piccolo bloccaggio. Il classe 2006 è comunque riuscito a custodire la prima posizione, anticipando il suo compagno di squadra e leader del Mondiale George Russell per 298 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Contento della qualifica, ora mi concentro sulla gara di domani”

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