Montezemolo cita Ditonellapiaga | Mi ha dato un po’ fastidio vedere Kimi Antonelli su una Mercedes

Luca Cordero di Montezemolo ha commentato pubblicamente, citando Ditonellapiaga, che gli ha dato fastidio vedere Kimi Antonelli su una Mercedes. La dichiarazione si riferisce alla presenza del giovane pilota su un'auto del marchio tedesco. Montezemolo ha espresso il suo disappunto riguardo a questa situazione, senza entrare in dettagli aggiuntivi o motivazioni.

Montezemolo cita Ditonellapiaga: “Mi ha dato un po’ fastidio vedere Antonelli su una Mercedes” Luca Cordero di Montezemolo. Venerdì sera alle 21.15 Sky Documentaries trasmetterà in prima visione il film di Manish Pandev sulla sua vita. Si intitola “Sognando Rosso”. Montezemolo oggi è intervistato dal Corriere della Sera. Si parte ovviamente dalla vittoria in Formula Uno dell’italiano Kimi Antonelli. “La sua vittoria mi ha emozionato, è un ragazzo di 19 anni in continuo miglioramento. Aveva avuto problemi nelle partenze, eppure non si è perso d’animo: è andato in testa e ha condotto senza incertezze, rischiando solo alla fine. Ha dimostrato maturità e freddezza, non tipiche di un italiano, e soprattutto non di uno della sua età. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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