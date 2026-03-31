Il direttore sportivo della Juventus ha effettuato un blitz in Premier League per trattare l'acquisto di un centrocampista uruguaiano nato nel 2001. La società bianconera prevede di effettuare almeno sette acquisti durante il prossimo calciomercato estivo. La trattativa riguarda un giocatore che attualmente milita in Inghilterra.

Il Ds bianconero si muove per il classe 2001 uruguaiano La Juve ha in mente di piazzare almeno 7 nuovi acquisti nel prossimo calciomercato estivo. Tra le priorità c’è anche un centrocampista, naturalmente di spessore internazionale. Il nome emerso in queste ore è di quelli importanti, ma anche impegnativi sotto l’aspetto economico. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Manuel Ugarte, classe 2001 di Montevideo: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ è sostanzialmente lui il prescelto per alzare il livello della mediana bianconera. Il suo approdo alla Continassa può essere legato alla possibile partenza di Koopmeiners, che anche con Spalletti non è riuscito a tornare sui livelli di Bergamo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, grande colpo a centrocampo: blitz di Ottolini per l’affare in Premier

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