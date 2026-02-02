Juve colpo di scena Tonali | blitz per il grande colpo in extremis

La Juventus ha fatto un blitz all’ultimo minuto per Sandro Tonali. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta importante per assicurarsi il centrocampista ex Milan, obiettivo da settimane. La trattativa si sta muovendo rapidamente e potrebbe chiudersi nelle prossime ore, sorprendendo tutti alla chiusura del mercato.

Novità clamorose sul centrocampista ex Milan da tempo obiettivo dei bianconeri Colpo di scena Tonali in queste ultime ore di calciomercato. Blitz a sorpresa per il centrocampista ex Milan da tempo nel mirino della Juventus. Più che nel mirino, un obiettivo vero e proprio dei bianconeri in vista della prossima stagione. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Un obiettivo con tutte le enormi difficoltà del caso. Il Newcastle, infatti, lo ha appena blindato fino al 2030 e lo valuta non meno di 80 milioni di euro. E forse siamo anche bassi con le cifre, considerato che i ‘Magpies’ appartengono al fondo saudita PIF e non hanno certo bisogno di soldi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus punta con decisione su Sandro Tonali come rinforzo per il centrocampo nell'estate 2024.

Tuttavia, il trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus resta una delle opzioni più interessanti per il mercato estivo bianconero.

