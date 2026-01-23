En-Nesyri Juve avanti tutta dopo il blitz di Ottolini a Istanbul | si punta a chiudere così il colpo in attacco Cifre e dettagli

Dopo il blitz di Ottolini a Istanbul, la Juventus accelera per En-Nesyri. L’operazione, valutata circa 5 milioni con riscatto fissato a 19 più bonus, prosegue con determinazione. La società cerca di completare il trasferimento in tempi rapidi, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e consolidare il reparto offensivo per la prossima stagione.

En-Nesyri Juve, avanti tutta dopo il blitz: viaggio decisivo in Turchia, operazione da 5 milioni subito con riscatto fissato a 19 più bonus. La Juventus ha deciso di rompere definitivamente gli indugi per regalare il nuovo rinforzo offensivo a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha organizzato un vero e proprio blitz a Istanbul per chiudere la trattativa con il Fenerbahce. Il protagonista della missione è il ds Ottolini, volato direttamente in Turchia con l'obiettivo chiaro di tornare a Torino con l'accordo in tasca.

La Juventus accelera sul fronte calciomercato e punta a definire l'acquisto di En-Nesyri.

En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

