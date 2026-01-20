Scacco matto alla Juve | blitz improvviso salta il grande colpo a zero

Nel mondo del calciomercato, imprevisti e sorprese sono sempre dietro l’angolo. Questa volta, un blitz improvviso ha messo in discussione un importante affare a zero, coinvolgendo anche il grande club e i piani di Comolli. La situazione evidenzia quanto sia complesso e imprevedibile gestire le operazioni di mercato, dove ogni mossa può cambiare radicalmente gli equilibri.

Il top club entra a gamba tesa e rischia di rovinare i piani di Comolli Sul calciomercato la beffa è sempre dietro l’angolo. Quanti affari sono saltati quando era o comunque sembrava tutto fatto? Una miriade. Addirittura saltati dopo le visite mediche. In questo caso nulla è chiuso, anche se l’interesse della Juve viene dato come molto forte. Del resto parliamo di un grande giocatore, seppur non più giovanissimo, e di un grande affare a costo zero. Scacco matto alla Juve: lo comprano adesso, salta il grande colpo a zero (AsaFoto) – Calciomercato.it Bernardo Silva fa gola ai bianconeri. Il portoghese è in scadenza col Manchester City e ad oggi non ci sarebbero i margini per un rinnovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

