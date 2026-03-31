Jazmin Grace Grimaldi la figlia di Alberto di Monaco in 10 look principeschi sono un omaggio al suo amore per il film The Princess Diaries

Jazmin Grace Grimaldi, figlia di un sovrano europeo, ha condiviso che la sua passione per il film del 2001 “The Princess Diaries” si riflette nei dieci look principeschi sfoggiati recentemente. Durante un’intervista, ha spiegato di essersi identificata con la trama di una ragazza normale che improvvisamente scopre di essere erede di un piccolo regno. I suoi outfit sono stati interpretati come un omaggio alla pellicola.