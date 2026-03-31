Jazmin Grace Grimaldi la figlia di Alberto di Monaco in 10 look principeschi sono un omaggio al suo amore per il film The Princess Diaries
Jazmin Grace Grimaldi, figlia di un sovrano europeo, ha condiviso che la sua passione per il film del 2001 “The Princess Diaries” si riflette nei dieci look principeschi sfoggiati recentemente. Durante un’intervista, ha spiegato di essersi identificata con la trama di una ragazza normale che improvvisamente scopre di essere erede di un piccolo regno. I suoi outfit sono stati interpretati come un omaggio alla pellicola.
Ma non solo. In una recente intervista rilasciata a People, Jazmin si è aperta totalmente ripercorrendo la propria vita, dai primi anni dell'infanzia vissuti con la madre in California fino al riconoscimento pubblico, a 14 anni, da parte del padre Alberto. Una storia che lei stessa ha paragonato alla trama del film The Princess Diaries (Pretty Princess in Italia), del 2001, che vede protagoniste Anne Hathaway e Julie Andrews. Nella famosa pellicola Amelia “Mia” Thermopolis, interpretata da Anne Hathaway, una studentessa della Grove High School che vive con la madre single a San Francisco, scopre dalla nonna paterna Clarissa (Julie Andrews) di essere l'unica erede, dopo la morte del padre, del piccolo regno europeo di Genovia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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