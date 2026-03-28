Jazmin Grace Grimaldi, figlia del Principe Alberto di Monaco e di Tamara Rotolo, non ha mai incontrato sua nonna, Grace Kelly. La donna, celebre attrice statunitense, è scomparsa nel 1982, molti anni prima della nascita di Jazmin. La ragazza è nata nel 1992, e tra lei e il Principato di Monaco si sono susseguite poche occasioni di contatto con la famiglia reale.

Jazmin Grace Grimaldi, figlia del Principe Alberto di Monaco e di Tamara Rotolo, non ha mai conosciuto sua nonna Grace Kelly. Eppure, nonostante il suo sguardo non abbia mai incrociato quello della celebre attrice statunitense, la ragazza si dice legata a lei da un rapporto molto speciale. Il legame tra Jazmin di Monaco e Grace Kelly. Jazmin Grimaldi è la primogenita del Principe Alberto, nata nel 1992 dalla relazione con Tamara Rotolo. La ragazza, che oggi ha 34 anni e vive in California, si è sempre tenuta lontana dalle dinamiche della Royal Family, ma ammette di avere un legame particolare con uno dei suoi parenti monegaschi: la nonna Grace Kelly. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alberto di Monaco, il legame speciale di sua figlia Jazmin con la nonna Grace Kelly

Articoli correlati

Jazmin Grace Grimaldi, figlia del principe Alberto di Monaco, brilla nella notte degli OscarPromosso dallo stesso artista e dalla fondazione - una delle principali organizzazioni al mondo impegnate nella lotta contro l'AIDS e nel...

Charlotte Casiraghi: nel libro La fêlure l'omaggio a nonna Grace Kelly. Il significato del titolo e di che cosa parla. Il video di Amica.itCharlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, ha terminato di scrivere il suo nuovo libro, La fêlure, che arriverà in...

Una raccolta di contenuti su Alberto di Monaco il legame speciale di...

Temi più discussi: Il principe Alberto: Il Papa a Monaco? Una benedizione. Non pensavo accettasse subito l'invito. Con Charlène lo aspetto sabato al Rocher; Alberto e Carolina di Monaco: le foto più belle di un legame indissolubile tra gioie e dolori; 40 anni dopo la zia La figlia illegittima del principe Alberto di Monaco pubblica il suo primo singolo; La visita lampo di Leone rafforza il legame storico tra la Santa Sede e il Principato di Monaco.

Carolina e Charlene di Monaco: il principe Alberto diviso dall’amore per le due donne della sua vitaAlberto di Monaco ha due donne importanti nella sua vita: la sorella Carolina e la moglie Charlene: storia di un equilibrio precario ... amica.it

Il principe Alberto: «Il Papa a Monaco? Una benedizione. Non pensavo accettasse subito l'invito. Con Charlène lo aspetto sabato al Rocher»Alberto II parla col Corriere della storica visita di Leone XIV che si affaccerà al balcone e dirà messa allo stadio. E di Grace, americana come il pontefice ... corriere.it

Papa Leone XIV arriva a Monaco e ad accoglierlo ci sono Alberto II e Charlène: un incontro solenne, ma anche profondamente simbolico, nel cuore di uno dei luoghi più associati alla ricchezza e al prestigio internazionale. L’accoglienza ufficiale segna uno d - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV è giunto nel Palazzo dei Principi di Monaco dove avrà un colloquio con il principe Alberto II. x.com