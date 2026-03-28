Alberto di Monaco il legame speciale di sua figlia Jazmin con la nonna Grace Kelly
Jazmin Grace Grimaldi, figlia del Principe Alberto di Monaco e di Tamara Rotolo, non ha mai incontrato sua nonna, Grace Kelly. La donna, celebre attrice statunitense, è scomparsa nel 1982, molti anni prima della nascita di Jazmin. La ragazza è nata nel 1992, e tra lei e il Principato di Monaco si sono susseguite poche occasioni di contatto con la famiglia reale.
Jazmin Grace Grimaldi, figlia del Principe Alberto di Monaco e di Tamara Rotolo, non ha mai conosciuto sua nonna Grace Kelly. Eppure, nonostante il suo sguardo non abbia mai incrociato quello della celebre attrice statunitense, la ragazza si dice legata a lei da un rapporto molto speciale. Il legame tra Jazmin di Monaco e Grace Kelly. Jazmin Grimaldi è la primogenita del Principe Alberto, nata nel 1992 dalla relazione con Tamara Rotolo. La ragazza, che oggi ha 34 anni e vive in California, si è sempre tenuta lontana dalle dinamiche della Royal Family, ma ammette di avere un legame particolare con uno dei suoi parenti monegaschi: la nonna Grace Kelly. 🔗 Leggi su Dilei.it
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