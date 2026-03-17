Jazmin Grace Grimaldi, figlia del principe Alberto di Monaco, ha partecipato alla 34esima edizione dell'Elton John AIDS Foundation's Academy Viewing Awards Party, un evento di beneficenza che si svolge ogni anno dopo la cerimonia degli Oscar. La giovane è salita sul red carpet per l'occasione, attirando l'attenzione dei presenti. La serata si è svolta nel contesto della notte degli Oscar.

Promosso dallo stesso artista e dalla fondazione - una delle principali organizzazioni al mondo impegnate nella lotta contro l'AIDS e nel finanziamento di programmi salvavita di prevenzione, cura e assistenza per l'HIV -, il prestigioso evento nasce per raccogliere fondi da destinare alla causa e, anche quest'anno, ha visto la partecipazione di un ricco parterre di volti noti, tra cui Becky G, Keke Palmer, Dove Cameron, Brooklyn Peltz Beckham e Nicola Peltz Beckham, Donatella Versace e molti altri. Tra di essi, anche la nipote della compianta Grace Kelly, amata attrice prima ancora che principessa, arrivata sotto i riflettori... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jazmin Grace Grimaldi, figlia del principe Alberto di Monaco, brilla nella notte degli Oscar

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