Il principe di Monaco ha annunciato l’arrivo del Papa, previsto per sabato 28 marzo, nel Principato di Monaco. La visita si svolgerà nel contesto di un evento ufficiale e il principe ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglienza del Santo Padre. Monaco è l’unico Paese europeo in cui il Cattolicesimo rappresenta la religione di Stato.

Monseigneur, avevate già invitato i Papi Benedetto XVI e Francesco nel Principato. Perché non è stato possibile? I Papi Benedetto XVI e Francesco avevano impegni di viaggio molto fitti ed entrambi hanno avuto problemi di salute che hanno impedito loro di viaggiare in alcuni momenti dei loro pontificati. Pertanto, purtroppo, non abbiamo avuto l'onore di accoglierli. Quindi avete ribadito il vostro invito a Papa Leone XIV durante l'udienza in Vaticano del 17 gennaio Inizialmente sono rimasto sorpreso di avere un'udienza così presto nell'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV questo sabato, 28 marzo nel Principato di Monaco

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