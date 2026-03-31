Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi Mondiali curling 2026 | orari tv programma streaming
Oggi, martedì 31 marzo, alle ore 22.00, l’Italia scenderà in campo nei Mondiali di curling maschile, affrontando la Polonia. La stessa sera, alle 18.00, sarà impegnata contro la Repubblica Ceca. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming. Questo torneo rappresenta una fase importante della manifestazione che si sta svolgendo in diverse sedi.
Oggi martedì 31 marzo (ore 22.00) l’Italia tornerà in scena ai Mondiali 2026 di curling maschile per affrontare la Polonia in un incontro di fondamentale importanza per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). Gli azzurri se la dovranno vedere con un avversario che non ha un nome storico, ma che si sta ben distinguendo in questa competizione e che metterà sicuramente in difficoltà il quartetto tricolore. Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini saranno attesi dal confronto con la formazione guidata da Konrad Stych. 🔗 Leggi su Oasport.it
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