Italia-Polonia e Italia-Cechia oggi Mondiali curling 2026 | orari tv programma streaming

Oggi, martedì 31 marzo, alle ore 22.00, l’Italia scenderà in campo nei Mondiali di curling maschile, affrontando la Polonia. La stessa sera, alle 18.00, sarà impegnata contro la Repubblica Ceca. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming. Questo torneo rappresenta una fase importante della manifestazione che si sta svolgendo in diverse sedi.