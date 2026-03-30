Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi Mondiali curling 2026 | orari tv programma streaming

Nella notte tra lunedì 30 marzo e martedì 31, si svolgono due partite di curling valide per i Mondiali 2026, con la nazionale italiana impegnata contro le squadre di Scozia e Corea del Sud. Gli appuntamenti si tengono in orari diversi, trasmessi in diretta su diverse piattaforme televisive e streaming. Le gare sono parte del programma ufficiale del torneo, che coinvolge le nazionali di diverse nazioni.

Due incontri impegnativi per gli azzurri. Oggi, nella notte tra lunedì 30 marzo e martedì 31, la Nazionale italiana di curling maschile sfiderà la Scozia e la Corea del Sud i n quella che sarà la quinta e la sesta partita del Round Robin valida per i Campionati Mondiali 2026, evento in fase di svolgimento a Odgen, in Canada. Il primo incontro è fissato per le ore 22:00, momento in cui il nuovo skip tefano Spiller, già Campione del Mondo juniores, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini sfideranno l’agguerrita compagine della Scozia, al momento con un ruolino di marcia composto da due vittorie e due sconfitte. Poi alle ore 3:00 ci sarà invece la sfida con gli asiatici, in questo momento in coda al Round Robin con un successo e due débacle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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