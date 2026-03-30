Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi in tv Mondiali curling 2026 | orari programma streaming

Oggi, nella notte tra lunedì 30 marzo e martedì 31, sono in programma due partite di rilievo per gli azzurri, che coinvolgono le squadre nazionali di calcio contro le rappresentative di Scozia e Corea del Sud. Gli incontri si svolgono in diretta televisiva e sono parte delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Sono previsti anche servizi streaming per seguire gli eventi online.

Due incontri impegnativi per gli azzurri. Oggi, nella notte tra lunedì 30 marzo e martedì 31, la Nazionale italiana di curling maschile sfiderà la Scozia e la Corea del Sud i n quella che sarà la quinta e la sesta partita del Round Robin valida per i Campionati Mondiali 2026, evento in fase di svolgimento a Odgen, in Canada. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 22.00 Il primo incontro è fissato per le ore 22:00, momento in cui il nuovo skip tefano Spiller, già Campione del Mondo juniores, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini sfideranno l’agguerrita compagine della Scozia, al momento con un ruolino di marcia composto da due vittorie e due sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Tutti gli aggiornamenti su Italia Scozia e Italia Corea del Sud... Temi più discussi: Italia convincente al debutto: 3-0 alla Scozia padrona di casa. Favo: Confermiamoci; Sei Nazioni femminile 2026: il calendario del Torneo e dell’Italia; Qualificazioni Europeo Under 19, l'Italia supera Scozia 3-0; Qualificazioni europee dal 25 al 31 marzo in Scozia: i prescelti di Massimiliano Favo. Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streamingDue incontri impegnativi per gli azzurri. Oggi, nella notte tra lunedì 30 marzo e martedì 31, la Nazionale italiana di curling maschile sfiderà la Scozia ... oasport.it Europei U19, Italia-Scozia 3-0: gol e assist per ArenaIl giovane attaccante della Roma è andato a segno nella sfida valida per le qualificazioni alla competizione. Grazie a questa vittoria gli Azzurrini sono primi nel girone ... ilromanista.eu Italia - Scozia Nazionale Under 18 3-0 : formazioni, risultato finale e cronaca - https://www.zonacalciofaidate.it/p=624207 - facebook.com facebook Qualificazioni Europei Under 19, Italia-Scozia 3-0: in gol il giallorosso Arena #ASRoma x.com