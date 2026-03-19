Quando Italia-Danimarca e Italia-Scozia oggi orari Mondiali curling femminile 2026 | programma tv streaming

Oggi si giocano due partite decisive nei Mondiali di curling femminile del 2026 a Calgary, in Canada. L’Italia affronterà la Danimarca, mentre la squadra italiana sfiderà la Scozia. Le gare sono parte del round robin che determina le qualificazioni per le fasi successive del torneo. Gli incontri si terranno con orari stabiliti e saranno trasmessi in streaming e in diretta televisiva.

Siamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La fase a girone unico aperta a tredici squadre si avvia verso la sua naturale conclusione e l’Italia cercherà di ottenere il miglior risultato in terra nordamericana, mancano quattro partite all’appello per il quartetto tricolore e il doppio impegno all’orizzonte si preannuncia molto complesso. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 La skip Stefania Constantini e compagne affronteranno la Danimarca alle ore 16.00 italiane di oggi giovedì 19 marzo e poi torneranno in scena nella notte italiana (ore 02. 🔗 Leggi su Oasport.it

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