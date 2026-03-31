Italia in Bosnia per vincere e andare al Mondiale Nello stadio che intrappolò la Fiorentina Kean e Retegui davanti Formazioni

L’Italia si prepara in Bosnia per una partita decisiva che potrebbe portarla ai Mondiali. Lo stadio scelto è lo stesso che ospitò una partita della Fiorentina, creando un’atmosfera particolare. In campo, Kean e Retegui sono le principali punte a disposizione del tecnico, che ha già annunciato le formazioni ufficiali. Rino Gattuso affronta la sfida con la consapevolezza dell’ambiente caldo e teso che attende la squadra.