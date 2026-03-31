Italia in Bosnia per vincere e andare al Mondiale Nello stadio che intrappolò la Fiorentina Kean e Retegui davanti Formazioni
L’Italia si prepara in Bosnia per una partita decisiva che potrebbe portarla ai Mondiali. Lo stadio scelto è lo stesso che ospitò una partita della Fiorentina, creando un’atmosfera particolare. In campo, Kean e Retegui sono le principali punte a disposizione del tecnico, che ha già annunciato le formazioni ufficiali. Rino Gattuso affronta la sfida con la consapevolezza dell’ambiente caldo e teso che attende la squadra.
Rino Gattuso e gli azzurri sono consapevoli del clima incandescente che sarà creato non solo dagli 8.800 spettatori che affolleranno gli angusti spalti, ma anche dalle altre migliaia che saranno affacciate alle finestre dei palazzoni che circondano il Bilino Polje. Tifosi in poltrona però urlanti. In modo da creare la bolgia del 1972, quando anche l'arbitro si fece travolgere, non punendo l'intervento proditorio al primo minuto su De Sisti, costretto a uscire subito. E annullando un gol all'allora centravanti Clerici per un fuorigioco sconfessato perfino dalla statalista tv slava di allora L'articolo Italia in Bosnia per vincere e andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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