Mancano 48 ore alla partita tra Italia e Bosnia, che si giocherà nello stadio di Zenica, un impianto di vecchia data. In attacco, la formazione italiana si affiderà alla coppia Kean e Retegui, mentre Pio Esposito è pronto a subentrare dalla panchina. La sfida si preannuncia impegnativa, considerando le caratteristiche del campo e il livello delle avversarie.

FIRENZE – Italia: mancano solo 48 ore dalla sfida, nel piccolo, vecchio e infido stadio di Zenica, contro la Bosnia. Penultimo allenamento, oggi 29 marzo 2026, a Coverciano. Quasi due ore in campo, con partitella con alcuni Under 17 e primavera dell’Empoli, per preparare la finale playoff di martedì contro la Bosnia che vale la qualificazione al Mondiale 2026 da cui l’Italia manca dal 2014. Dalle indicazioni emerse Gennaro Gattuso sembra intenzionato a confermare inizialmente la stessa formazione schierata a Bergamo nella semifinale vinta 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Quindi in attacco fiducia a Retegui in coppa assieme a Kean, con Pio Esposito pronto ad essere gettato nella mischia come già è stato con buoni risultati anche venerdì scorso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Italia verso la Bosnia: Kean e Retegui tandem d’attacco nell’infido stadio di Zenica. Pio Esposito pronto a entrare di rincorsa

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