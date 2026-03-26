Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale Le formazioni | Bastoni dal 1' davanti Retegui e Kean Carica Gattuso Noi senza paura

Alle ore 20.45 a Bergamo si gioca la prima partita dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni al Mondiale. La squadra italiana schiera Bastoni dal primo minuto, con Retegui e Kean in attacco. L’allenatore ha dichiarato di affrontare l’incontro senza paura, mentre la formazione e le strategie sono state ufficialmente comunicate prima del calcio d’inizio.

(Carlos Passerini) Dall’altoparlante suona «Senza fine» di Gino Paoli. Il cantautore genovese è scomparso martedì Ci siamo, alle 20.45 il calcio d'inizio. Tutto esaurito a Bergamo per spingere gli azzurri Poco prima del fischio d'inizio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Savoldi, scomparso oggi proprio a Bergamo Coreografia azzurra allo stadio allestita dalla Figc: ci saranno 23mila sciarpe azzurre a disposizione dei tifosi L’Irlanda del Nord è stata seguita da 1300 tifosi che hanno animato il centro di Bergamo per tutto il giorno. Cori e birre. Non si registrano incidenti L'undici che giocherà contro l'ItaliaIrlanda del Nord (5-4-1) - P. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale. Le formazioni: Bastoni dal 1', davanti Retegui e Kean. Carica Gattuso. «Noi senza paura» Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda Del Nord, le probabili formazioni: Gattuso con Kean e Retegui dal 1' Play off mondiale: Italia di Gattuso domani contro l’Irlanda del Nord. Davanti Kean e Retegui insidiati da Pio EspositoFIRENZE – Domani sera, a Bergamo, l’ora della verità per l’Italia di Gattuso chiamata a non fallire la ‘missione mondiale’. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Nord per il Mondiale... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Bastoni titolare, Retegui e Kean guidano l'attacco azzurroÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord è anche un grande evento televisivo. Lo share degli ultimi playoffCi sarà tutta l'Italia collegata questa sera su Rai 1 per la partita che attende l'Italia, opposta all'Irlanda del Nord per il primo. tuttomercatoweb.com In campo alle 20,45 Italia-Irlanda del Nord, prima partita dei playoff per la qualificazione ai Mondiali. DIRETTA E FOTO #ANSA - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com