Stasera a Bergamo alle 20:45, l’Italia affronta l’Irlanda del Nord in una partita decisiva per qualificarsi ai Mondiali, trasmessa in diretta su Rai1. Dopo due eliminazioni consecutive, la squadra ha l’obiettivo di vincere e accedere alla finale play-off contro Galles o Bosnia. I giocatori chiave, tra cui Kean e Retegui, sono consapevoli dell’importanza di questa sfida.

BERGAMO – Dopo due fallimenti, l’Italia, stasera a Bergamo (ore 20,45, diretta su Rai1) deve battere l’Irlanda del Nord per conquistare la finale play off, contro Galles o Bosnia, e andare finalmente alla fase finale del Mondiale. Che agli azzurri manca dal 2014. Una generazione di ragazzi, oltre che allo stadio di Bergamo, tiferà davanti alla Tv. L’Irlanda del Nord ci eliminò nel 1958: facevo la terza elementare e ci rimasi malissimo. C’erano, in maglia azzurra, gli oriundi Ghiggia e Schiaffino, campioni del mondo con l’Uruguay nel ’50, e il viola Miguel Montuori. Non bastò. Quello fu il mondiale di Svezia, dove esplose Edson Arantes do Nascimento, ossia Pelè. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Italia: battere l’Irlanda del Nord per andare al Mondiale. Una generazione di ragazzi lo vuole. Kean e Retegui lo sanno. Formazioni

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