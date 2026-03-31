Nella partita tra Italia e Bosnia, in programma a Zenica, gli azzurri si preparano per un incontro decisivo per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La sfida si svolge in un ambiente che presenta diverse difficoltà logistiche e ambientali, oltre alle implicazioni sportive. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, con la posta in palio elevata e molte incognite sul campo e negli spogliatoi.

Cosa troveranno gli azzurri negli spogliatoi di Zenica? Non soltanto una partita da dentro o fuori per il Mondiale 2026, ma anche un contesto ambientale e logistico tutt’altro che semplice. L’Italia arriverà in Bosnia solo a ridosso della sfida, scegliendo di restare a Coverciano fino all’ultimo per evitare un’attesa inutile sotto neve, pioggia e temperature vicine allo zero che stanno mettendo a dura prova il Bilino Polje. Le condizioni del terreno hanno spinto la Figc e Gennaro Gattuso a modificare il programma iniziale: niente avvicinamento anticipato, ma partenza nel tardo pomeriggio e trasferimento diretto verso uno stadio che si presenterà in condizioni difficili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia-Bosnia, è già incubo: "Cosa troveranno nello spogliatoio"

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