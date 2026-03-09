Cosa c’è sui parastinchi di Leao? Entra con noi nello spogliatoio del Milan
Nel nostro viaggio nello spogliatoio del Milan, abbiamo osservato i parastinchi di Leao, scoprendo dettagli visibili e caratteristiche evidenti. L’accesso è stato possibile grazie a Puma, che ci ha accompagnato in questa visita esclusiva. L’evento si è svolto poche ore prima del derby, in un momento in cui lo stadio di San Siro si preparava a vivere una delle sfide più attese della stagione.
Abbiamo fatto insieme a Puma un giro nel ventre di San Siro solo una manciata di ore prima del derby che – forse! – ha riaperto il campionato. Ecco tutte le chicche nello spogliatoio del Milan.
