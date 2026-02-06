Bologna confronto nello spogliatoio tra Italiano e la squadra! Cosa è successo e cosa si sono detti Retroscena

Questa mattina a Bologna, l’allenatore Italiano ha avuto un duro confronto con la sua squadra nello spogliatoio. Dopo la sconfitta recente, i giocatori e l’allenatore si sono scambiati opinioni, cercando di fare il punto sulla situazione. I toni sono stati diretti, e ora si aspetta di capire come reagiranno nelle prossime partite.

Nel contesto del calciomercato Milan, il rinnovo di Mike Maignan si è concretizzato grazie all'intervento di tre figure chiave all’interno dello spogliatoio.

Bologna, confronto nello spogliatoio tra Italiano e la squadra! Cosa è successo e cosa si sono detti. RetroscenaBologna, è andato in scena un confronto nello spogliatoio tra Italiano e i suoi giocatori! Cosa è successo e cosa si sono detti. Tutti i retroscena Un confronto di venti minuti per guardarsi in faccia ... calcionews24.com

Bologna, Rowe: Voglio gol e assist. Rabiot? La lite doveva rimanere nello spogliatoioDopo la sconfitta di San Siro contro il Milan nella terza giornata della Serie A 2025/26, il Bologna targato Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla gara casalinga di sabato prossimo, ... tuttomercatoweb.com

