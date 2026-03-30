Cosa troverà l’Italia in Bosnia nello stadio di Zenica | erba irregolare e spogliatoi scomodi

L’Italia affronta la Bosnia nello stadio di Zenica, un impianto datato e poco curato. Il terreno di gioco presenta irregolarità e il manto erboso appare in condizioni precarie. Gli spogliatoi sono ritenuti scomodi e poco funzionali. La partita si svolge in un contesto difficile, con condizioni atmosferiche avverse e un impianto che presenta diverse criticità strutturali.

L'Italia sfida la Bosnia nel "catino" del Bilino-Poje, un impianto vecchio e inospitale. Ulteriore ostacolo verso il sogno di qualificazione ai Mondiali 2026: gli Azzurri dovranno sfidare il maltempo, un campo in pessime condizioni e spogliatoi fatiscenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bosnia-Italia, com'è lo stadio Bilino Polje di Zenica?Allo Stadion Bilino Polje di Zenica, città tra le più inquinate d’Europa, l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali: uno stadio compatto, senza pista... Bosnia-Italia, il meteo non perdona: la neve ricopre lo stadio Bilino Polje di ZenicaA pochi giorni dalla gara dell'Italia contro la Bosnia, il Bilino Polje di Zenica si ricopre di neve. Contenuti e approfondimenti su Cosa troverà Temi più discussi: Italia, dopo l'Irlanda ci sarà la Bosnia. Gattuso: 'Primo passo fatto'; Quanto vale l'Irlanda del Nord, avversaria dell'Italia nei playoff per i Mondiali: il portiere guadagna cento volte meno di Donnarumma; Gattuso: Italia, è la gara più importante. Lippi, i dubbi, il rigorista e il nostro Sinner; Politano verso Bosnia-Italia: Contro l'Irlanda del Nord abbiamo visto qualche mostro, ora ci meritiamo il Mondiale. Cosa può succedere in Italia se la sinistra vincerà le elezioni nel 2027Le divisioni all’interno del campo largo non consentiranno nessuna vera riforma, fatta eccezione per quelle che stravolgono l’antropologia umana ... tempi.it Cosa cambia per l’Italia e i prezzi ora che Trump ha lanciato nuovi dazi su scala mondialeLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la gran parte dei dazi imposti nell’ultimo anno dal presidente Donald Trump e lui è corso subito ai ripari: appoggiandosi a una legge diversa, ha ... fanpage.it La notte in pronto soccorso è fatta di incertezza, adrenalina e responsabilità. L’infermiere non sa mai cosa troverà oltre quella porta, ma sa che dovrà dare sempre il massimo, con lucidità, competenza e attenzione. Tra emergenze improvvise, ritmi serrati e dec - facebook.com facebook