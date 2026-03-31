Gli Stati Uniti hanno annunciato di essere impegnati in trattative con il nuovo regime iraniano, senza però aver raggiunto un accordo. Il governo americano ha dichiarato che, in assenza di un’intesa, procederà con azioni che potrebbero portare alla distruzione dell’isola di Kharg. Nel frattempo, la Spagna ha deciso di chiudere lo spazio aereo alle operazioni di volo provenienti dall’Iran.

“ Gli Stati Uniti d’America stanno conducendo trattative serie con un nuovo regime, più razionale, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran. Sono stati compiuti grandi progressi “. Ha esordito così, in uno dei suoi post sul social Truth il presidente Usa Donald Trump, ribadendo che i negoziati sono in corso. La nuova minaccia di Trump. In poche righe, poi, è passato alle minacce: “Ma se per qualsiasi motivo non si dovesse raggiungere un accordo a breve – cosa che probabilmente avverrà – e se lo Stretto di Hormuz non venisse immediatamente ‘aperto al traffico’, concluderemo il nostro piacevole ‘soggiorno’ in Iran facendo saltare... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Trattative in corso ma senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg”. La Spagna chiude lo spazio aereo

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