Il governo statunitense ha dichiarato di essere impegnato in trattative con le autorità iraniane per fermare le attività militari. In una dichiarazione, è stato riferito che, in caso di mancato accordo, gli Stati Uniti distruggeranno l’isola di Kharg, gli impianti elettrici e i pozzi petroliferi iraniani. Le discussioni si svolgono con il nuovo regime, definito più ragionevole rispetto al passato.

« Gli Stati Uniti sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime» iraniano «per mettere fine alle operazioni militari. Grandi progressi sono stati fatti, ma se per qualsiasi ragione un accordo» non sarà raggiunto e lo «Stretto di Hormuz non sarà aperto immediatamente, concluderemo il nostro soggiorno in Iran distruggendo completamente i loro impianti elettrici, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg (probabilmente anche gli impianti di desalinizzazione)». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Starmer a Trump: "Non ci faremo trascinare nella guerra contro l'Iran" "Questa non è la nostra guerra e non ci lasceremo trascinare dentro". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, Trump: "Senza accordo distruggeremo l'isola di Kharg, i loro impianti elettrici e i pozzi petroliferi"

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