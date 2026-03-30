Gli Stati Uniti hanno avvisato l'Iran di essere pronti a distruggere l'isola di Kharg se non saranno raggiunti accordi, mentre la Spagna ha deciso di chiudere il suo spazio aereo agli aerei statunitensi. Le comunicazioni arrivano in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte, con Washington che afferma di condurre trattative con un nuovo regime iraniano.

"Gli Stati Uniti d'America stanno conducendo trattative serie con un nuovo regime, più razionale, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran. Sono stati compiuti grandi progressi". Ha esordito così, in uno dei suoi post sul social Truth il presidente Usa Donald Trump, ribadendo che i negoziati sono in corso. In poche righe, poi, è passato alle minacce: "Ma se per qualsiasi motivo non si dovesse raggiungere un accordo a breve - cosa che probabilmente avverrà - e se lo Stretto di Hormuz non venisse immediatamente 'aperto al traffico', concluderemo il nostro piacevole 'soggiorno' in Iran facendo saltare in aria e distruggendo completamente tutte le loro centrali elettriche, i pozzi petroliferi e l'isola di Kharg (e forse tutti gli impianti di desalinizzazione!), che volutamente non abbiamo ancora toccato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump avvisa l'Iran: "Accordo o distruggeremo Kharg". La Spagna chiude lo spazio aereo agli Usa

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