Iran Trump | Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg Bessent | Gli Usa controlleranno Hormuz – La diretta

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran prosegue da oltre un mese, con tensioni crescenti e minacce pubbliche. Il presidente americano ha dichiarato che, in assenza di un accordo, verrà distrutta l’isola di Kharg. Inoltre, un funzionario statunitense ha affermato che gli Stati Uniti manterranno il controllo sullo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, la Casa Bianca sta elaborando un piano per garantire l’uso dell’uranio iraniano.

Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la Casa Bianca lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Tutti gli aggiornamenti ora per ora. Israele è stato preso di mira questa mattina da una selva combinata di razzi dall’Iran e dal Libano. Le sirene sono risuonate da Netanya, sulla costa, sino alla Galilea. Non tutti i missili sono stati intercettati. Uno in particolare, o suoi detriti, avrebbe centrato la raffineria di Bazan, alle porte di Haifa. Dal sito si leva una fitta coltre di fumo. Si ipotizza che almeno uno dei missili sparati verso Haifa contenesse bombe a grappolo. 🔗 Leggi su Open.online

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