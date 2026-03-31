Iran la guerra in diretta Trump minaccia Teheran | Accordo o distruggiamo i vostri siti Tre caschi blu ONU uccisi in Libano

Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a salire, con Teheran che ha attaccato una petroliera a Dubai. Nel frattempo, tre caschi blu dell'ONU sono stati uccisi in Libano. Donald Trump ha minacciato Teheran di distruggere i loro siti se non accetteranno un accordo. La guerra in Iran si svolge in un clima di escalation e violenze che coinvolgono diverse regioni e attori internazionali.