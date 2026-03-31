Iran la guerra in diretta Trump minaccia Teheran | Accordo o distruggiamo i vostri siti Tre caschi blu ONU uccisi in Libano
Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a salire, con Teheran che ha attaccato una petroliera a Dubai. Nel frattempo, tre caschi blu dell'ONU sono stati uccisi in Libano. Donald Trump ha minacciato Teheran di distruggere i loro siti se non accetteranno un accordo. La guerra in Iran si svolge in un clima di escalation e violenze che coinvolgono diverse regioni e attori internazionali.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Teheran attacca petroliera a Dubai. Trump minaccia i siti energetici se Hormuz resta chiuso. Petrolio sopra 101 dollari al barile e truppe USA in arrivo. Tre Caschi Blu dell'ONU uccisi in Libano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo potrebbe esserci a breve”. Ucciso casco blu Onu in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il...
Guerra in Iran, uccisi tre caschi blu Unifil. Trump: “Dialoghi con nuovo regime Iran”, ma Teheran smentisce. Intercettato missile diretto verso la TurchiaLa crisi in Medio Oriente entra in una fase sempre più instabile, con attacchi incrociati, dichiarazioni che alzano il livello dello scontro e nuovi...
Iran, la guerra in diretta, Trump: “Nessun accordo, condizioni non ancora sufficienti”. Teheran: “Braccheremo e uccideremo Netanyahu”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump: "L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le...