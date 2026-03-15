Iran la guerra in diretta Trump | Nessun accordo condizioni non ancora sufficienti Teheran | Braccheremo e uccideremo Netanyahu

Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a crescere dopo l’attacco di Israele e USA in Iran. Trump ha dichiarato che l’Iran desidera raggiungere un accordo, ma non ci sono ancora le condizioni adatte per negoziare. Da parte iraniana, è arrivata una minaccia esplicita di attaccare e uccidere il leader israeliano. La situazione rimane aperta e senza una soluzione immediata in vista.