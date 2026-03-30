Guerra in Iran uccisi tre caschi blu Unifil Trump | Dialoghi con nuovo regime Iran ma Teheran smentisce Intercettato missile diretto verso la Turchia

Nella regione si sono verificati nuovi episodi di violenza, tra cui l’uccisione di tre caschi blu in un'operazione di pace. Nel frattempo, il presidente di un paese ha annunciato di aver avviato dialoghi con il nuovo governo iraniano, mentre Teheran ha smentito. Inoltre, è stato intercettato un missile che si stava dirigendo verso la Turchia. La situazione rimane estremamente tesa.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase sempre più instabile, con attacchi incrociati, dichiarazioni che alzano il livello dello scontro e nuovi fronti che si aprono tra Iran, Israele e attori regionali. Nelle ultime ore si registra un salto di qualità militare e politico, mentre la diplomazia appare fragile e intermittente. Dalla morte di un casco blu Unifil nel sud del Libano agli attacchi su Teheran, fino alle mosse degli Stati Uniti e alle dichiarazioni di Donald Trump, il quadro che emerge è quello di un conflitto che rischia di allargarsi ben oltre i confini iniziali. Intanto aumentano le pressioni internazionali per chiarire responsabilità e contenere l’escalation, ma sul terreno prevale la logica militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran, uccisi tre caschi blu Unifil. Trump: “Dialoghi con nuovo regime Iran”, ma Teheran smentisce. Intercettato missile diretto verso la Turchia Articoli correlati Guerra in Iran, escalation militare e tensione globale: ucciso casco blu Unifil. Trump: “Dialoghi con nuovo regime Iran”, ma Teheran smentisceLa crisi in Medio Oriente entra in una fase sempre più instabile, con attacchi incrociati, dichiarazioni che alzano il livello dello scontro e nuovi... Iran, la guerra in diretta: Teheran smentisce lancio missile verso la Turchia, senato Usa boccia stop ai poteri di guerra a TrumpLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti: continuano i raid su Teheran e in Libano. Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa