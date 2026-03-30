Iran la guerra in diretta Trump | Accordo potrebbe esserci a breve Ucciso casco blu Onu in Libano

Nelle ultime ore si registrano aggiornamenti sulla situazione in Iran, con un attacco di Israele e degli Stati Uniti che ha provocato diverse reazioni. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe esserci un accordo a breve con l'Iran e ha indicato la possibilità di confiscare il petrolio iraniano e la nave Kharg. Nel frattempo, un casco blu delle Nazioni Unite è stato ucciso in Libano durante un'operazione.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il petrolio dell'Iran e Kharg". Casco blu Onu ucciso in esplosione in Libano. Netanyahu: “Ho dato istruzioni di dare immediatamente accesso al Santo Sepolcro al cardinal Pizzaballa”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Iran, la guerra in diretta, Trump: “Nessun accordo, condizioni non ancora sufficienti”. Teheran: “Braccheremo e uccideremo Netanyahu”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump: "L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le... Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i... Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini Approfondimenti e contenuti su Iran la guerra in diretta Trump 8220... Temi più discussi: La guerra in Iran ha fermato l’avvio di un possibile processo rivoluzionario interno?; Guerra in Iran, a che punto è il conflitto? Le mosse di Trump e le risposte di Teheran; Iran, un mese di guerra: la scommessa persa di Trump per un conflitto breve diventato crisi globale; Trump parla di chiudere la guerra in Iran? Il Pentagono lo ha già preceduto (e condizionato). Iran, la guerra in diretta: Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di Hormuz ... fanpage.it Guerra Iran, un casco blu ucciso in Libano. Trump: «Buone trattative, abbiamo ottenuto un cambio di regime»Donald Trump sta valutando un'operazione militare per recuperare più di 450 chilogrammi di uranio in Iran. Una missione complessa che vedrebbe le forze americane operare all'interno del paese per gior ... ilmessaggero.it Trump: accordo sul cessate il fuoco con Iran “potrebbe essere raggiunto a breve” Domenica 29 marzo il presidente statunitense, Donald Trump, ha affermato che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, tenutisi tramite un intermediario pakistano, stavano proced - facebook.com facebook Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran' x.com