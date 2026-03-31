Iran gli Usa attaccano un deposito di munizioni e Trump pubblica il video Colpita petroliera a Dubai esplosioni a Gerusalemme
Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco su un deposito di munizioni a Isfahan, in Iran, utilizzando bombe bunker. Contestualmente, è stata segnalata l’esplosione di una petroliera a Dubai e si sono registrate esplosioni a Gerusalemme. Nei giorni successivi, l’ex presidente ha pubblicato un video relativo all’operazione statunitense.
L'Iran colpisce con un drone una petroliera nel porto di Dubai e il prezzo del petrolio schizza in alto. Violente esplosioni a Teheran, Isfahan e Zanjan. Almeno dieci esplosioni a Gerusalemme Si allarga il conflitto in Medio Oriente.Gli Stati Uniti colpiscono un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan utilizzando "bombe bunker". Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera a pieno carico a 31 miglia a nord ovest di Dubai. L'attacco ha provocato un incendio. Lo ha reso noto l'Autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo (UKMTO). Tutti i membri dell'equipaggio sono salvi e non risultano dispersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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