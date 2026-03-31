Iran gli Usa attaccano un deposito di munizioni e Trump pubblica il video Colpita petroliera a Dubai esplosioni a Gerusalemme

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco su un deposito di munizioni a Isfahan, in Iran, utilizzando bombe bunker. Contestualmente, è stata segnalata l’esplosione di una petroliera a Dubai e si sono registrate esplosioni a Gerusalemme. Nei giorni successivi, l’ex presidente ha pubblicato un video relativo all’operazione statunitense.