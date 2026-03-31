Iran attacco a un deposito di munizioni Trump posta il video Colpita petroliera negli Emirati Esplosioni a Gerusalemme

Sono state segnalate diverse esplosioni in vari luoghi del Medio Oriente e del Mediterraneo. Un deposito di munizioni in Iran è stato colpito, mentre un'unità petrolifera negli Emirati Arabi Uniti ha subito danni. A Gerusalemme si sono verificati ulteriori scoppi, e nel sud del Libano sono stati uccisi due soldati delle Forze di pace di origine indonesiana, portando a tre il numero di vittime in poche ore.