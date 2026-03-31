Iran attacco a un deposito di munizioni Trump posta il video Colpita petroliera negli Emirati Esplosioni a Gerusalemme
Sono state segnalate diverse esplosioni in vari luoghi del Medio Oriente e del Mediterraneo. Un deposito di munizioni in Iran è stato colpito, mentre un'unità petrolifera negli Emirati Arabi Uniti ha subito danni. A Gerusalemme si sono verificati ulteriori scoppi, e nel sud del Libano sono stati uccisi due soldati delle Forze di pace di origine indonesiana, portando a tre il numero di vittime in poche ore.
Violente esplosioni sono state segnalate intorno a mezzanotte nella città iraniana di Isfahan, nell'ambito di una nuova ondata di attacchi che ha colpito più località della provincia. Non sono stati resi noti al momento dettagli ufficiali sugli obiettivi colpiti. Nella notte Trump aveva pubblicato sulla piattaforma sociale Truth il video di violentissime esplosioni, che secondo l'emittente televisiva panaraba «Al Jazeera» sono stati ripresi proprio durante gli ultimi bombardamenti nella provincia iraniana.Nella notte sono stati segnalati nuovi attacchi anche a Teheran. Esplosioni sono state udite nei pressi dell'aeroporto di Mehrabad, già bersaglio di raid nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video su Truth. Colpita petroliera negli EmiratiGli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Trump: «Il successore? Mi chiederanno chi vorrei....». Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme