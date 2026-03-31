Iran attacco a un deposito di munizioni Trump posta il video Colpita petroliera a Dubai Almeno 10 esplosioni a Gerusalemme
Un deposito di munizioni in Iran è stato colpito in un attacco di cui si è diffuso un video pubblicato dall'ex presidente degli Stati Uniti. Nelle ultime ore sono stati segnalati un attacco a una petroliera a Dubai e almeno dieci esplosioni a Gerusalemme. Nel sud del Libano sono stati uccisi quattro soldati israeliani, mentre l'ex presidente statunitense ha dichiarato di essere disposto a porre fine alla guerra anche senza la riapertura dello stretto.
Due portacontainer cinesi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz ieri, dopo aver tentato di lasciare il Golfo venerdì scorso senza riuscirci. Lo riferiscono i dati di monitoraggio citati dal sito di Reuters. Lo Stretto di Hormuz è di fatto chiuso da quando, il 28 febbraio, è iniziata la guerra tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Le navi cinesi hanno navigato in formazione serrata fuori dallo stretto e in acque aperte, come mostrano i dati della piattaforma MarineTraffic. «Entrambe le navi sono riuscite ad attraversare con successo al secondo tentativo oggi, segnando il primo attraversamento di navi portacontainer in uscita dal Golfo Persico dall'inizio del conflitto, escluse le navi battenti bandiera iraniana», ha affermato al sito di Reuters Rebecca Gerdes, analista di dati presso Kpler, proprietaria di MarineTraffic. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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