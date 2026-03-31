Iran attacco a un deposito di munizioni Trump posta il video Colpita petroliera a Dubai Almeno 10 esplosioni a Gerusalemme

Un deposito di munizioni in Iran è stato colpito in un attacco di cui si è diffuso un video pubblicato dall'ex presidente degli Stati Uniti. Nelle ultime ore sono stati segnalati un attacco a una petroliera a Dubai e almeno dieci esplosioni a Gerusalemme. Nel sud del Libano sono stati uccisi quattro soldati israeliani, mentre l'ex presidente statunitense ha dichiarato di essere disposto a porre fine alla guerra anche senza la riapertura dello stretto.