Trump | Stiamo massacrando l' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Da xml2.corriere.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli sforzi contro l'Iran stanno proseguendo intensamente, senza escludere l'invio di truppe di terra. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, mentre droni provenienti da Teheran sono stati avvistati su Cipro. I media segnalano anche esplosioni nelle vicinanze di alcune località.

Trump: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran». I media: «Esplosioni vicino all'impianto nucleare di Isfahan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump stiamo massacrando l iran andremo avanti a lungo e non esclude l invio di truppe di terra i pasdaran colpita una petroliera nello stretto di hormuz 160droni di teheran su cipro
© Xml2.corriere.it - Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: "In un'ora annientata la leadership dell'Iran, andremo avanti a lungo". E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: in un'ora annientata la leadership dell'Iran, andremo avanti a lungo. E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: attaccata una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Crisi USA - IRAN, TRUMP schiera una forza aerea SENZA PRECEDENTI nella base di Lajes nelle Azzorre

Video Crisi USA - IRAN, TRUMP schiera una forza aerea SENZA PRECEDENTI nella base di Lajes nelle Azzorre

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Droni di Teheran.

Discussioni sull' argomento Sempre più guerra. Operazione cintura di fuoco, centinaia di bombe Idf su Teheran; Terzo giorni di guerra in Iran, tutte le notizie; Trump: L'Iran avrebbe potuto colpire l'Europa; Tg News – 2/3/2026.

droni di teheran trump stiamo massacrando lIran, Trump: «Li stiamo massacrando. Arriverà una grande ondata». La cintura di fuoco e le esplosioni vicino al sito nucleare«Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene». Intervistato dalla Cnn, Donald Trump usa toni durissimi per ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.