Trump | Stiamo massacrando l' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli sforzi contro l'Iran stanno proseguendo intensamente, senza escludere l'invio di truppe di terra. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, mentre droni provenienti da Teheran sono stati avvistati su Cipro. I media segnalano anche esplosioni nelle vicinanze di alcune località.
Crisi USA - IRAN, TRUMP schiera una forza aerea SENZA PRECEDENTI nella base di Lajes nelle Azzorre
Iran, Trump: «Li stiamo massacrando. Arriverà una grande ondata». La cintura di fuoco e le esplosioni vicino al sito nucleare«Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene». Intervistato dalla Cnn, Donald Trump usa toni durissimi per ... msn.com
NEWS -La #guerra in Medio Oriente si allarga e tocca per la prima volta in modo diretto il territorio europeo. Nella notte, droni attribuiti a #Teheran hanno colpito obiettivi a #Cipro, aprendo un nuovo fronte che rischia di trascinare l’Europa in un conflitto sempr - facebook.com facebook
#NEWS - La #guerra si allarga. #Israele attacca il #Libano, decine di morti. Gli #Usa: 'Tre caccia F-15 abbattuti in #Kuwait da fuoco amico'. Intercettati due droni diretti verso la base di #Londra a #Cipro. I Paesi arabi del #Golfo: 'Gli attacchi di #Teheran intolle x.com