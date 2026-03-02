Trump | Stiamo massacrando l' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli sforzi contro l'Iran stanno proseguendo intensamente, senza escludere l'invio di truppe di terra. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, mentre droni provenienti da Teheran sono stati avvistati su Cipro. I media segnalano anche esplosioni nelle vicinanze di alcune località.