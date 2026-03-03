Colpita l' ambasciata Usa a Riad La Casa Bianca | Risponderemo Idf attacchi simultanei su Teheran e Beirut Trump |  Pieni di munizioni possiamo combattere all' infinito | Colpita Cipro

Un attacco ha colpito l'ambasciata statunitense a Riad, mentre simultanei eventi si sono verificati a Teheran e Beirut con attacchi attribuiti all'IDF. Durante un confronto con i media, il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a continuare a combattere senza limiti, sottolineando di essere pieni di munizioni. Nel frattempo, anche Cipro è stata interessata da un episodio simile.

Il Palazzo del Golestan, sito patrimonio mondiale dell'Unesco a Teheran, ha subito danni in seguito ai raid condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, secondo quanto riferito dall'agenzia d'informazione semi-ufficiale «Mehr». Sempre secondo l'agenzia, la celebre sala del trono degli specchi e i reperti museali erano stati trasferiti in precedenza in un caveau sicuro, sia durante le proteste dello scorso gennaio che nel corso della guerra di dodici giorni del giugno 2025. Il complesso divenne sede del potere durante l'epoca Qajar, quando la capitale fu spostata a Teheran, mantenendo un ruolo centrale anche sotto la dinastia Pahlavi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

