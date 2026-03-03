Colpita l' ambasciata Usa a Riad La Casa Bianca | Risponderemo Attacchi israeliani simultanei su Teheran e Beirut Trump |  Siamo pieni di munizioni possiamo combattere all' infinito | Colpita Cipro

Un attacco ha colpito l’ambasciata statunitense a Riad, mentre attacchi simultanei sono stati condotti su Teheran e Beirut. La Casa Bianca ha dichiarato che risponderà agli incidenti. Nel frattempo, si registrano anche attacchi a Cipro. Gli Stati Uniti prevedono un possibile incremento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

(Guido Olimpio) Lancia contro scudo. Una parte del conflitto si combatte con la versione aggiornata di queste armi. Gli Usa e Israele lanciano sistemi modernissimi dalla lunga distanza contro centinaia di target, l’Iran replica con altrettanti vettori terra-terra e droni-kamikaze. Ognuno ne brucia in quantità assottigliando le scorte e suscitando interrogativi su quanto sarà possibile sostenere lo sforzo. L’asse «occidentale» ha continuato a martellare Teheran, lanciatori, caserme e centri di comando. Muovendosi su un binario evidente: distruzione di una parte dell’arsenale, uccisione di dirigenti. Nelle ultime ore gli israeliani hanno rivendicato l’eliminazione dei capi dell’intelligence. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La politica economica della Casa Bianca tra dazi, ruolo del Congresso e ricadute per l’Europa nel contesto internazionale in fibrillazione. Con Veronica De Romanis (Luiss) - facebook.com facebook

Dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha dichiarato che l’operazione militare in #Iran è in netto anticipo rispetto alle anticipazioni formulate dagli esperti e che gli Stati Uniti dispongono delle capacità necessarie per prolungare l’inter x.com