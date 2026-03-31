Intesa Sanpaolo sarà De Felice il nuovo presidente di Eurizon

Nell’assemblea di ieri, Eurizon ha nominato Gregorio De Felice come nuovo presidente e consigliere di amministrazione. De Felice è attualmente capo economista del gruppo Intesa Sanpaolo. La decisione è stata approvata durante la riunione dei soci, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o eventuali altre nomine. La nomina riguarda la società di fondi d’investimento del gruppo bancario.