Intesa Sanpaolo sarà De Felice il nuovo presidente di Eurizon
Nell’assemblea di ieri, Eurizon ha nominato Gregorio De Felice come nuovo presidente e consigliere di amministrazione. De Felice è attualmente capo economista del gruppo Intesa Sanpaolo. La decisione è stata approvata durante la riunione dei soci, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o eventuali altre nomine. La nomina riguarda la società di fondi d’investimento del gruppo bancario.
C’è un nuovo presidente per Eurizon, la società dei fondi d’investimento di Intesa Sanpaolo. L’assemblea di ieri ha nominato il capo economista del gruppo Gregorio De Felice (nella foto) consigliere di amministrazione e presidente. De Felice, in passato, tra le altre cose, presidente del CdA della Fondazione R&I (Ricerca & Imprenditorialità, 2022-2025), presidente dell’Associazione italiana analisti finanziari (2007-2010) e presidente dell’ICCBE (International Conference of Commercial Bank Economists, 2015-2018), manterrà inoltre le cariche di capo economista e responsabile della ricerca di Intesa Sanpaolo. Laureato all’Università Bocconi, De Felice è membro del Chief Economists’ Group della Federazione Bancaria Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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